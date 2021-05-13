Дзідзьо і Slavia розлучаються після 20 років відносин, 8 з яких прожили в шлюбі

Михайло Хома (справжнє ім'я Дзідзьо) заявив наприкінці квітня, що розлучається з дружиною. Новина стала шоком для фанатів, адже їх з Ярославою (Slavia) вважали мало не самою зразковою парою в українському шоубізі.

Рішення розлучитися не було прийнято спонтанно. Розлад між подружжям почався після рішення Ярослави почати власну кар'єру співачки - дівчина все життя займалася музикою, але якось в тіні чоловіка. Минулого року Slavia відкрила себе для широкої публіки, випустивши пісню "Я тобі не мамка".

"Після зйомок кліпу Михайло був дуже сумний. Він сказав: "Я так зрозумів, що тебе цікавить кар'єра, все, тепер у мене немає сім'ї..." Я тоді не зрозуміла значення цих слів і думала, чому він так сказав?", - поділилася Ярослава в інтерв'ю "Еспресо.Захід".

Але не тільки ставлення Михайла до її кар'єри вбило клин між ними. Ярослава розповіла, що остаточно їхні стосунки зруйнувало те, що чоловік став зовсім іншою людиною.

"Дійсно дуже змінився... Я йому кажу тепер, що ти вже не мій, не той Михасик, якого я знала колись, ти вже інша людина... А з тією людиною, який він зараз, мені не по дорозі. Адже не відчуваю тієї теплоти, яка колись була між нами. Хоча він мене запевняє, що він той же. Я бачу і відчуваю, що це не мій Михайло, а з новим Михайлом мені краще бути друзями. З ним добре дружити, він артист, але не людина, яка дає жінці достатньо уваги і потрібної теплоти... У нього завжди немає часу, дуже зайнятий. Я це розумію, Михайло талановитий, у нього є своя місія... Але раз так сталося, то нам краще залишитися друзями"

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