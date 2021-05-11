Українська співачка SLAVIA (Ярослава Хома), дружина відомого виконавця DZIDZIO (Михайла Хоми), розповіла подробиці свого розлучення

Артистка майже 20 років перебувала у відносинах з відомим співаком, пише Politeka.net. Пара остаточно вирішила розлучитися в цьому році. За словами Ярослави, всі роки існування групи DZIDZIO вона ставила свою кар'єру на другий план, але зараз вона вирішила все змінити.

У різних інтерв'ю та бесідах співачка розповідає не тільки про свою творчість, але також зачіпає і особисті теми.

Так, на Ютуб-каналі "Rostyslove Production" SLAVIA відповіла на питання з приводу поділу майна під час розлучення.

За словами Ярослави, вона не любить скандалити, тим більше Михайло Хома - порядна людина.

"Я думаю, ми про все домовимося і все буде пізніше трохи. Ми зараз не розлучені й немає підстави ділити майно", - зазначила Хома.

На уточнююче запитання журналіста про те, що пара тільки подала заяву і може його забрати, SLAVIA відповіла, що все може бути.

"Ого, ти здивувала", - скрикнув вражений журналіст.

Нагадаємо, Ярослава і Михайло Хома познайомилися в студентські роки, а офіційно одружилися у 2013 році. Дітей у них немає. Подружжя довго йшло до рішення про розірвання шлюбу.

24 квітня Дзідзьо заявив, що вже дев'ять місяців не живе з дружиною і готується до офіційного розлучення.

Ярослава підтвердила сумну новину, зазначивши, що "зробила все, що могла". За словами артистки, вона досить тривалий час з розумінням ставилася до кар'єри чоловіка, але втратила себе.

Нагадаємо, що Slavia після 20 років відносин з Дзідзьо зізналася, чому не склалося з дітьми: "Причина в тому, що..."

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