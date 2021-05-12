Українська співачка SLAVIA відверто розповіла чи вплинуло на розрив відносин те, що у пари немає спільних дітей за 20 років шлюбу зі співаком DZIDZIO

Нещодавно стало відомо, що Ярослава Хома (справжнє ім'я співачки) розлучається з Дзідзьо. В одному з останніх інтерв'ю виданню Еспресо артистка висловилася про те, що довгий час була нещасною. Про це пише Politeka.net.

За словами співачки, Михайлу було дуже важко психологічно. Наклеювати ту бороду, жартувати. Це йому було не властиво.

"В житті він зовсім інший. Тому на початку йому було складно. Але коли він одягав бороду, то як би переключався, вживався в роль і "включав" того Дзідзя. Він сам не вірив, що міг бути таким. Тому що це була інша людина", - каже виконавиця.

За її словами, перший раз вона побачила образ Дзідзя на корпоративах, коли ми ще з групою "друзі" виступали. Пізно вночі, коли вже всі були втомлені, то Михайло ставав Дзідзьом і говорив тим голосом, розповідав якісь смішні історії. Всіх розважав, було весело. Але я того не розуміла. Не сприймала, думала, чого вони так сміються? Чесно, мені було не смішно. Тому не було такого моменту, що побачила його з бородою і зрозуміла, що це воно – ось успіх. Slavia спостерігала за поступовим розвитком проекту "DZIDZIO".

Так, за словами SLAVIA, вона як всі нормальні жінки, хоче любові і затишку.

"Я довгий час сиділа тихо і була нещаслива. Чесно, перепробувала різні варіанти. З Михайлом їздила на концерти і зйомки. Намагалася зблизитися. Але я зрозуміла, що мені там не раді, що заважаю. Відчувала себе непотрібною, а я не люблю цього відчуття. Тому що це дуже пригнічує. Я розуміла, що втрачаю час, а за той час могла написати багато пісень, могла багато чого зробити. А я їду за чоловіком, намагаюся зберегти сім'ю і зробити все можливе, а це ще більше мене віддаляло... тому я думаю, що зробила все, що могла. Але сталося те, що сталося", - зізналася SLAVIA.

Також артистка сказала, що вона спокійна і її совість чиста, адже вона дуже дбайливо ставилася до відносин з чоловіком і берегла сімейне вогнище до останнього.

"Деякі кажуть, Чому не раніше? До цього я не відчувала, що достатньо зробила для нашої сім'ї. І коли відчула цей момент, що далі не можу продовжувати, тоді і з головою поринула в те, що люблю, там де я знайшла щастя для себе, – в музику", - сказала артистка.

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