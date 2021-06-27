Бывшая жена исполнителя Дзидзьо певица Slavia удивила новым фото с укороченными волосами

Как сообщает Politeka.net, красотка-певица Slavia (Ярослава Хома), которая является бывшей женой Дзидзьо, после скандального развода громко заявила о себе, презентовав поклонникам яркий клип "Я тобі не мамка". Девушка часто радует публику яркими публикациями в своем Instagram, и в этот раз показала необычное фото, на котором появилась с новой прической.

На снимке Ярослава запечатлена в интересном заведении, сидя за столом. Похоже артистка посетила реберню, так как ее "одели" в специальный бумажный фартук с узором костей скелета, который защищает от пачканья одежду посетителей. При этом можно заметить, что девушка подрезала длинные роскошные волосы, а на ее легкий аккуратный макияж с красной помадой на губах.

В подписи к фотографии Slavia написала: "«Для чего действительно нужна смелость, так это для искренности». Майкл Джексон".

Напомним, Бывшая жена Дзидзьо Slavia в платье с необычным верхом произвела фурор в Сети: "Настоящая леди".

Как сообщала Politeka, Экс-жена Dzidzio Slavia покрутилась в узком платье, засветив свое декольте: «Куколка».

Также Politeka писала, Бывшая жена Дзидзьо Slavia в невидимом наряде смутила внешним видом: будто без штанов.