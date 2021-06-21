Колишня дружина Дзідзьо співачка Славія показала яскраві кадри з подорожі Україною

Як повідомляє Politeka.net, популярна українська співачка Ярослава Хома, яка виступає під сценічним ім'ям Slavia, і яка є колишньою дружиною українського артиста Дзідзьо, часто радує шанувальників яскравими публікаціями в своєму Instagram. Так цього разу красуня здивувала публіку чарівною фотографією, на якій з'явилася в дивовижному жіночному образі.

На новому знімку Слава відображена в цікавій локації, вона знята майже в повний зріст. Перед камерою красуня з'явилася в елегантному синьому платті з незвичайним перловим декором, цей наряд підкреслив її витончену фігурку. Довге розкішне волосся дівчини розпущене і м'якими локонами спадають на плечі і спину, а на її обличчі легкий акуратний макіяж з яскравою червоною помадою, і чарівна посмішка.

У підписі до фотографії Slavia загадково написала: "Справжня леді вміє порушувати мозок, і сказати "ні". Користувачі просто в захваті від нового образу зіркової красуні, дівчину засипають компліментами в коментарях до фотографії: "Перехоплює подих – красуня!", "Вау! Розкішна жінка!", "Чудова", "Так ви дуже красиві", "Красуня!", "Розкішна", "Красоточка, щастя вам", "Дуже красива", "Красуня. Найкраща", "Лялечка", "Чудова".

Нагадаємо, Дзідзьо знайшов, чим похвалитися на тлі розлучення зі Slavia: "У мене їх вже сім".

Як повідомляла Politeka, Розлучаються Дзідзьо і Slavia публічно обмінялися "люб'язностями": Пономарьов теж вирішив не мовчати.

Також Politeka писала, Дзідзьо після скандалу з розлученням наздогнала нова біда: "От шкодник, подивіться, що наробив".