Бывшая жена исполнителя Дзидзьо певица Slavia (Ярослава Хома) показала, с кем проводит время

Артистка твердо решила развиваться, как сольная исполнительница, сообщает Politeka.net. В своих интервью Ярослава рассказала, что ей надоело находиться в тени своего мужа, поэтому она стала активнее работать.

В новом стори в Инстаграм Slavia показала, с кем и где проводит время. Певица сняла себя на звукозаписывающей студии, а позже перевела камеру на противоположное кресло, в котором находился продюсер Вадим Лисица.

"Ну, здравствуйте! Не ожидали? Это я в телефоне Славии появился случайно вообще. Она заехала в гости", - сообщил Лисица.

А сама Ярослава подписала видео так: "Творим с Вадимом Лисицей. Ждете новых песен?".

Отметим, Вадим Лисица крутил роман с певицей Alyosha. Оба расстались по прилету с песенного конкурса "Евровидение", где артистка заняла 10 место. Однако они продолжили работать вместе. На глазах Лисицы зарождались отношения Alyosha с фронтменом группы "Антитела" Тарасом Тополей.

В 2018 году продюсер и певица прекратили сотрудничество.

К слову, за год до этого Лисица женился во второй раз на девушке по имени Ирина, которая родила ему дочь. Продюсер владеет лейблом FOXXSTUDIOS.

Напомним, бывшая жена Дзидзьо Slavia отрезала волосы и появилась в необычном образе

Как сообщала Politeka, бывшая жена Дзидзьо Slavia в платье с необычным верхом произвела фурор в Сети.

Также Politeka писала, Бывшая жена Дзидзьо Slavia в невидимом наряде смутила внешним видом: будто без штанов.