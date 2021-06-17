Бывшая жена Дзидзьо певица Славия показала яркие кадры из путешествия по Украине

Как сообщает Politeka.net, популярная украинская певица Ярослава Хома, которая выступает под сценическим именем SLAVIA, и которая является бывшей супругой украинского артиста Дзидзьо, часто радует поклонников яркими публикациями в своем Instagram. Так в этот раз красотка удивила публику очаровательными фотографиями из своего путешествия в замок-музей «Радомисль».

На новых снимках Ярослава позирует в красивых локациях на территории замка. Для прогулки она выбрала удобный облегающий наряд – бежевые лосины и топ, а на поясе завязала светлую кофту. Ее роскошные волосы распущены и небрежно уложены, а на лице стильные солнцезащитные очки. Из-за этого наряда, который красиво подчеркивает идеальную фигуру, но сливается с цветом кожи, некоторые фанаты сначала решили, что она обнаженная.

В подписи к публикации Slavia рассказала о своем путешествии и месте, в котором побывала. "Продолжаю путешествовать по Украине, делиться впечатлениями и идеями путешествий выходного дня. Сегодня я приехала посмотреть замок-музей «Радомысль»", - написала Слава. Пользователи тут же принялись обсуждать ее новые снимки: "Приятно на вас смотреть, на вашу естественную красоту и очаровательность", "Вы очень красивая и невероятно вдохновляете", "Слава, новых впечатлений и хорошего отдыха", "Какая вы красотка", "Очень интересное фото. Подумала, что Вы обнаженные, без штанов, но это и есть интрига".

Напомним, Дзидзьо нашел, чем похвастаться на фоне развода со Slavia: "У меня их уже семь".

Как сообщала Politeka, Разводящиеся Дзидзьо и Slavia публично обменялись "любезностями": Пономарев тоже решил не молчать.

Также Politeka писала, Дзидзьо после скандала с разводом настигла новая беда: "От шкодник, посмотрите, что наделал".