Бывшая жена исполнителя Дзидзьо певица Slavia (Ярослава Хома) показала веселую компанию
Популярная исполнительница после того, как рассказала о решении развестись с Михаилом Хомой, не так часто говорит о личной жизни, чтобы избежать ненужного внимания и вопросов. При этом Ярослава предпочитает показывать стильные кадры в Инстаграм и интриговать образами.
Именно поэтому нетипичные и милые кадры с молодым брюнетом привлекли внимание сети. Как оказалось, радостная артистка наконец-то встретилась с близким ей молодым человеком – своим братом:
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«Мы не виделись очень давно. Последний раз мы виделись еще тогда, когда он был ребенком. Потом судьба нас развела. Он моя родная душа» - дописывает к разным кадрам Славия.
Также артистка поделилась разными архивными фото из детства брата и показала, какой он сейчас: «Мой братик чемпион по карате. Наша гордость!»
После звезда решила подметить, что была бы не против тоже заняться спортом, ведь добилась бы успеха: «Вот что такое гены… Я тоже люблю спорт, и если бы я посвятила ему свою жизнь, то тоже бы стала чемпионкой!».
Напомним, бывшая жена Дзидзьо Slavia отрезала волосы и появилась в необычном образе
Как сообщала Politeka, бывшая жена Дзидзьо Slavia в платье с необычным верхом произвела фурор в Сети.
Также Politeka писала, Бывшая жена Дзидзьо Slavia в невидимом наряде смутила внешним видом: будто без штанов.