Известная украинская певица Slavia (Ярослава Хома), бывшая жена Дзидзьо, показала себя и рассказала секрет

Как пишет Politeka.net, Slavia является популярной украинской певицей. Красотка была замужем за Михаилом Хомой (Дзидзьо), но в этом году пара решила прекратить отношения. Сейчас красотка продолжает заниматься творчеством, а также активно вести блог в Инстаграм.

На новых кадрах, которые певица опубликовала в социальных сетях, девушка позировала в красном платье. Красотка была в компании двух мужчин в форме.

"День Национальной полиции Украины и 100 - летию Национальной академии внутренних дел", - написала певица.

"Хочу на ваш концерт", - написала под кадрами одна из фанаток.

"Раскрываю секрет. 5 августа концерт с оркестром в Хмельницкой филармонии под руководством дирижера из Японии", - ответила Ярослава.

Фанаты поставили почти 2 тысячи лайков и написали комментарии:

"Наша звезда!!!! Славия, жги!!! Пусть все получится", "Молодец, очень кркасивая", "Ярослава, ты самая крутая. Цыбульской к тебе, как к небу".

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