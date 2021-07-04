Бывшая жена Дзидзьо певица Slavia показала в своем микроблоге яркое фото с отдыха, на котором позирует в купальнике

Как сообщает Politeka.net, бывшая жена известного украинского исполнителя Дзидзьо начинающая певица Slavia (Ярослава Хома) часто радует поклонников яркими публикациями в своем Instagram. Так, в этот раз звездная красотка поделилась соблазнительным фото с отдыха, на котором запечатлена в необычном бассейне.

На новом снимке Ярослава запечатлена на небольшом лежаке, который сделан прямо в воде бассейна, она вытянулась в смелой позе, демонстрируя идеальную фигуру. Перед камерой красотка появилась в ярком бикини, которое только подчеркивает аппетитные изгибы ее тела.

В подпсии к фотографии Slavia написала: "Придумай подпись". Конечно же фанаты артистки не прошли мимо и начали комментировать снимок: "Пусть весь мир подождет, когда такая красавица загорает", "Свободная", "Спящая Афродита", "Красавица отдыхает", "Пусть весь мир подождет", "Красотка", "Ловлю счастливые мгновения, складываю себе в душу и щедро делюсь с Вами", "Огонь".

Напомним, Бывшая жена Дзидзьо Slavia отрезала волосы и появилась в необычном образе: "Нужна смелость".

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