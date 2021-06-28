Колишня дружина виконавця Дзідзьо співачка Slavia (Ярослава Хома) показала, з ким проводить час

Артистка твердо вирішила розвиватися, як сольна виконавиця, повідомляє Politeka.net. У своїх інтерв'ю Ярослава розповіла, що їй набридло перебувати в тіні свого чоловіка, тому вона стала активніше працювати.

У новому сторі в Instagram Slavia показала, з ким і де проводить час. Співачка зняла себе на звукозаписній студії, а пізніше перевела камеру на протилежне крісло, в якому знаходився продюсер Вадим Лисиця.

"Ну, здрастуйте! Не очікували? Це я в телефоні Славії з'явився випадково взагалі. Вона заїхала в гості", - повідомив Лисиця.

А сама Ярослава підписала відео так: "Творимо з Вадимом Лисицею. Чекаєте нових пісень?".

Зазначимо, Вадим Лисиця крутив роман зі співачкою Alyosha. Обидва розлучилися по прильоту з пісенного конкурсу "Євробачення", де артистка посіла 10 місце. Однак вони продовжили працювати разом. На очах Лисиці зароджувалися відносини Alyosha з фронтменом групи "Антитіла" Тарасом Тополею.

У 2018 році продюсер і співачка припинили співпрацю.

До слова, за рік до цього Лисиця одружився вдруге на дівчині на ім'я Ірина, яка народила йому дочку. Продюсер володіє лейблом FOXXSTUDIOS.

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