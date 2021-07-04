Бывшая жена Дзидзьо певица Slavia показала себя в процессе примерки новых нарядов
Как известно, после развода с известным украинским музыкантом Дзидзьо начинающая певица Slavia (Ярослава Хома) продолжает быть активной в соцсетях и радовать поклонников своими свежими снимками. Как пишет Politeka.net, на этот раз певица поделилась в Инстаграм-сторис кадрами из примерочной.
Певица никак не может выбрать нужное платье, поэтому попросила помощи у людей.
Slavia показала себя в шести разных нарядах, она вертелась перед камерой, постоянно переодевалась. Среди предложенных были несколько белых платьев, одно бирюзовое.
Сын Наташи Королевой и Тарзана опозорился с хитом Макса Барских: "Еще один клоун"
Полякова в купальнике прижалась к своей подружке: "Приехали с моей кумушкой на работку"
Потап показал своего любимого сына, очень похожего на Горовую: "Малой классный"
Комаров пострадал на съемках "Мир наизнанку", на лице не осталось живого места: "Бедный"
"Очень больно": коронавирус забрал жизнь звезды российских сериалов
Также артистка примеряла белый жакет, под который она надела короткую юбку в складку.
«Помогите, 1,2,3,4,5,6», - говорится в подписи.
Напомним, что бывшая жена Дзидзьо Slavia отрезала волосы и появилась в необычном образе: "Нужна смелость".
Также мы сообщали, что Бывшая жена Дзидзьо Slavia в платье с необычным верхом произвела фурор в Сети: "Настоящая леди".
Кроме того Politeka писала, что Slavia после развода с Dzidzio объявилась в компании экс-возлюбленного певицы Alyosha: "Не ожидали?"