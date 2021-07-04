Бывшая жена Дзидзьо певица Slavia показала себя в процессе примерки новых нарядов

Как известно, после развода с известным украинским музыкантом Дзидзьо начинающая певица Slavia (Ярослава Хома) продолжает быть активной в соцсетях и радовать поклонников своими свежими снимками. Как пишет Politeka.net, на этот раз певица поделилась в Инстаграм-сторис кадрами из примерочной.

Певица никак не может выбрать нужное платье, поэтому попросила помощи у людей.

Slavia показала себя в шести разных нарядах, она вертелась перед камерой, постоянно переодевалась. Среди предложенных были несколько белых платьев, одно бирюзовое.

Также артистка примеряла белый жакет, под который она надела короткую юбку в складку.

«Помогите, 1,2,3,4,5,6», - говорится в подписи.

Напомним, что бывшая жена Дзидзьо Slavia отрезала волосы и появилась в необычном образе: "Нужна смелость".

Также мы сообщали, что Бывшая жена Дзидзьо Slavia в платье с необычным верхом произвела фурор в Сети: "Настоящая леди".

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