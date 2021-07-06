Известная украинская певица SLAVIA (Ярослава Хома), бывшая супруга Дзидзьо (Михаила), обратилась к поклонникам в Инстаграм
Как пишет Politeka.net, SLAVIA не так давно развелась со звездным исполнителем Дзидзьо. Красотка начала сольную карьеру еще когда была с Михаилом, но ему это не нравилось. В итоге пара принялаа решение о разводе, но Ярослава старается не унывать и продолжает активно работать над карьерой и развивать социальные сети.
На новых кадрах, которые опубликовала Ярослава в Инстаграм, красотке понадобилась помощь поклонников. Красотка изначально появилась в белом платье с вырезами на талии. После этого показала аналогичный вариант другого цвета. Третье платье было длинным и уже без вырезов, но с декольте. Красотка показала еще несколько вариантов, включая мини, в котором посветила роскошными ножками.
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"Помогите выбрать", - попросила Ярослава, предложив отправить в директ номер варианта.
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