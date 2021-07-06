Известная украинская певица SLAVIA (Ярослава Хома), бывшая супруга Дзидзьо (Михаила), обратилась к поклонникам в Инстаграм

Как пишет Politeka.net, SLAVIA не так давно развелась со звездным исполнителем Дзидзьо. Красотка начала сольную карьеру еще когда была с Михаилом, но ему это не нравилось. В итоге пара принялаа решение о разводе, но Ярослава старается не унывать и продолжает активно работать над карьерой и развивать социальные сети.

На новых кадрах, которые опубликовала Ярослава в Инстаграм, красотке понадобилась помощь поклонников. Красотка изначально появилась в белом платье с вырезами на талии. После этого показала аналогичный вариант другого цвета. Третье платье было длинным и уже без вырезов, но с декольте. Красотка показала еще несколько вариантов, включая мини, в котором посветила роскошными ножками.

"Помогите выбрать", - попросила Ярослава, предложив отправить в директ номер варианта.

Напомним, Slavia после развода с Dzidzio взбудоражила видом в объятиях молодого брюнета

А еще Politeka писала, что Slavia после развода с Dzidzio объявилась в компании экс-возлюбленного певицы Alyosha

Также Politeka сообщала, что бывшая жена Дзидзьо Slavia отрезала волосы и появилась в необычном образе



