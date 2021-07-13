Известная украинская певица SLAVIA (Ярослава Хома), бывшая супруга Дзидзьо (Михаила), показала свой ритуал красоты

Как пишет Politeka.net, Ярослава и Михаил в этом году объявили о расставании и развелись. Красотка еще в браке начала заниматься творчеством, хотя это и не нравилось Дзидзьо. Красотка и сейчас не останавливается, несмотря на развод, а также активно ведет социальные сети.

На новых кадрах, которые Ярослава опубликовала в Инстаграм, красотка была без одежды и белья. Девушка снимала себя по бюст, чтобы ничего не засветить. Красотка начала рассказывать о секретах красоты:

"Всем доброе утро. Хочу показать свой ритуал красоты, не ежедневный, но... На влажное лицо я делаю вот такой массаж по массажным линиям. Достаточно сильно массажирую, а еще у меня есть водичка "Юзя", которую я привезла из Трускавца. Я беру ее на ладошку и втираю".

"У тебя есть свои ритуалы красоты. Делись. Если мне понравится - расскажу в всторис и отмечу тебя", - написала под кадрами Ярослава.

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