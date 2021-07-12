Известная украинская певица SLAVIA (Ярослава Хома), бывшая супруга DZIDZIO (Михаил Хома), показала себя и похвасталась видом

Как пишет Politeka.net, Ярослава и Михаил официально оформили свои отношения еще в 2013 году. Но недавно пара приняла решение развестись. Красотка сейчас занимается творчеством, развивая себя под псевдонимом SLAVIA, а также активно ведет социальные сети, где делится с фанатами самым интересным.

На новых сторис Ярослава показала роскошный закат. После этого Хома уже снимала себя, рассказав о своих предпочтениях:

"Солнышко спряталось и легче стало. Больше люблю рассвет".

На кадрах красотка была с повязкой на голове и в белой футболке. Волосы девушка решила оставить распущенными, снимая саму себя на камеру.

"Что ты любишь больше?", - спросила Ярослава.

Закат солнца или восход солнца", - предложила варианты Ярослава в сторис Инстаграм.

На втором стори девушка показала, как ей повезло. Ей удалось найти "счастливое" перышко.

"Нашла еще одно перышко на счастье", - сказала SLAVIA.

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