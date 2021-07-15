Известный украинский певец Dzidzio (Михаил Хома) появился в компании друга
Как пишет Politeka.net, Михаил Хома является популярным украинским исполнителем. Красавчик был женат на прекрасной Ярославе (певица Slavia), но в этом году пара решила объявить о разводе. Но Михаил не сделал паузу и продолжает радовать украинцев творчеством, а также присутствовать в социальных сетях.
Так, на новом фото, которое опубликовал друг Михаила певец Julik, парочка была в обнимку, сидя на диване. Бородатые друзья покрепче взялись друг за друга, улыбаясь на фото.
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"Когда дружба проверенная годами - правда Михаил! Рад поработать на "Співають всі", - написал Julik.
"Да", - написал в ответ Михаил.
Фанаты поставили более 800 лайков и написали комментарии:
"Классные", "Правда-правда", "Супер-дружба", "Лесика нет".
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