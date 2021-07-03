Украинский исполнитель и кинопродюсер Dzidzio (Михаил Хома) удивил необычным поведением

Как передает Politeka.net, в Инстаграм аккаунта «Зірковий шлях» появилось видео, которое тайно снял мужчина в форме полицейского. Он записал момент, когда исполнитель Геннадий Витер на повышенных тонах разговаривал с Дзидзьо, размахивая своей сумкой. Накал страстей был такой, что мужчины едва не подрались.

Когда артист увидел, что их снимают, он обратился к полицейскому со словами: «Выключи камеру».

«Вы понимаете, что здесь происходит? И что DZIDZIO @dzidzio и Gena VITER @genaviter_official не поделили? Признаемся, даже @zirkovyi_shlyah пока не в курсе. Может, есть предположения?», - отметили авторы аккаунта.

В комментариях поклонники стали высказывать свои предположения по поводу произошедшего.

«Это съёмки нового фильма или клипа», «Актеры», «Хайп», «Драка, драка, драка!», «Дима ты вовремя включил запись», «Не разводите людей... Дзидзьо снимает новый фильм», - пишут пользователи сети.

Напомним, что Дзидзьо засветился в обнимку с известной актрисой, не сдержав чувств: "Как хорошо, что мы встретились...".

Как сообщала Politeka, Дзидзьо после развода с женой засветился с известной украинкой: "Какая же все-таки она красивая".

Также Politeka писала, что Дзидзьо показал резкие перемены, обзавевшись Rolls Royce: "Выглядит, как эпизод из Холостяка".