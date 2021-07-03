Співак Dzidzio (Михайло Хома), який розповів про розставання з дружиною, засвітився з відомою українською актрисою

Артист займається розвитком кар'єри, записуючи нові хіти, а також знімаючись у фільмах, пише Politeka.net. Співак зараз зайнятий на зйомках нової картини, але знаходить час на соцмережі.

У своєму Instagram артист опублікував відео, на якому звернувся до української збірної з футболу. (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки)

"Знову всі українці вболіваємо за збірну", - виголосив Хома.

Дзідзьо записав кадри, перебуваючи в машині. Примітно, що поруч з артистом була відома українка - Ада Роговцева.

"Слава Україні", - заявила актриса.

"Хлопці, ми з вами @uafukraine ️ ️ 🇺 🇦 ✊ми віримо в вас, ви наші зірки, які сьогодні зійшлися в сузір'я перемоги! Слава Україні!",- написав співак.

За півгодини публікація зібрала понад 13 тисяч переглядів і багато коментарів.

"Ада!❤ ️ ❤ ️ ", "Яка ж все-таки вона гарна, наша Ада Роговцева!😍🔥🔥🔥❤️❤️❤️👏👏👏", "Боже, яка жінка 👏", "Одна з найбільш шанованих мною жінок", " Слава нації!", "Героям Слава ❤️🔥", " вболіваємо за нашу збірну! 🇺 🇦 ⚽ ", "Завжди і Навіки слава Україні!", "Ада �🔥🔥�. Нехай наші хлопці переможуть 🙌", " завжди і навіки слава Україні!",- написали користувачі Мережі.

Нагадаємо, що Дзідзьо виконав обіцянку, дану Сморигін ще на шоу "Маска", фото з грошима

Також Politeka писала, що Дзідзьо засвітився в обнімку з відомою актрисою, не стримавши емоцій

А ще Politeka повідомляла, що Дзідзьо поділився унікальним фото з батьком, якого немає в живих