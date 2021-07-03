Співак Dzidzio (Михайло Хома), який розповів про розставання з дружиною, засвітився з відомою українською актрисою
Артист займається розвитком кар'єри, записуючи нові хіти, а також знімаючись у фільмах, пише Politeka.net. Співак зараз зайнятий на зйомках нової картини, але знаходить час на соцмережі.
У своєму Instagram артист опублікував відео, на якому звернувся до української збірної з футболу. (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки)
"Знову всі українці вболіваємо за збірну", - виголосив Хома.
Дзідзьо записав кадри, перебуваючи в машині. Примітно, що поруч з артистом була відома українка - Ада Роговцева.
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"Слава Україні", - заявила актриса.
"Хлопці, ми з вами @uafukraine ️ ️ 🇺 🇦 ✊ми віримо в вас, ви наші зірки, які сьогодні зійшлися в сузір'я перемоги! Слава Україні!",- написав співак.
За півгодини публікація зібрала понад 13 тисяч переглядів і багато коментарів.
"Ада!❤ ️ ❤ ️ ", "Яка ж все-таки вона гарна, наша Ада Роговцева!😍🔥🔥🔥❤️❤️❤️👏👏👏", "Боже, яка жінка 👏", "Одна з найбільш шанованих мною жінок", " Слава нації!", "Героям Слава ❤️🔥", " вболіваємо за нашу збірну! 🇺 🇦 ⚽ ", "Завжди і Навіки слава Україні!", "Ада �🔥🔥�. Нехай наші хлопці переможуть 🙌", " завжди і навіки слава Україні!",- написали користувачі Мережі.
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