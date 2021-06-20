Известный украинский певец и лидер группы Dzidzio (Дзидзьо) Михаил Хома показал свою большую семью

Как передает Politeka.net, фотографией артист поделился на своей странице в Инстаграм.

«Сегодня в странном сне мне приснился мой покойный отец Степан Хома. Это единственное фото, где мы вместе, папа на нем-крайний слева. Помню и никогда не забуду те светлые, радостные, детские дни, которые я провел вместе с тобой. Ты навсегда в моих воспоминаниях... Люблю...",- написал Дзидзьо.

На фотографию отреагировала бывшая жена Дзидзьо, певица Славия. «Отец с тобой❤ Ты очень-очень на него похож», - написала она.

Пользователи Сети также пишут, что Дзидзьо очень похож на папу: "Вы очень похож на отца !!! Вечная память , ваш отец всегда с вами», «Мне кажется, что вы очень похожи на отца», «Очень хорошие воспоминания», «Я всегда думала, что Дед похож на маму, но сейчас поняла, что на папу. Очень хорошее фото, все дружные, родные».

«На фото 1995 года - вся наша семья: папа Степан, мама Галина, сестра Олеся, дед Олекса, мамин родной брат Петр, папина родная сестра Зеня, двоюродная сестра Оксана, двоюродный брат Иван и мой учитель по вокалу Михаил Михайлович Русин», - отметил артист.

Напомним, что Dzidzio после развода со Slavia растопил сердца, явившись с ребенком:"пусть будет здоровенький".

Как сообщала Politeka, Дзідзьо после скандального развода с женой появился в неожиданном месте с Вакарчуком: "настоящие мужчины".

Также Politeka писала, что Дзідзьо одним телефонным звонком кардинально изменил жизнь Цибульской:"не предавай себя".