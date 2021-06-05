Відома українська співачка Оля Цибульська відверто розповіла про своє знайомство з Дзідзьо

Не так давно 35-річна співачка виявилася замішана в скандалі з розлученням свого партнера по сцені Дзідзьо (справжнє ім'я Михайло Хома). Після того, як стало відомо про його розставання з дружиною Ярославою, пішли чутки про нібито таємний роман між ним і Цибульською. Втім, обидва артисти їх заперечують.

У програмі "Влада vs Влащенко", яка вийшла на YouTube, Цибульська розповіла про те, як зустріла Михайла (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку вниз). За її словами, саме він свого часу підштовхнув її спробувати себе в шоу-бізнесі.

Цибульська зізналася, що виступи і сцена вабили її з дитячого віку. Однак, у її сім'ї не було грошей на дороге навчання або розкрутку її кар'єри, тому після школи вона планувала вступати до медичного університету. З Дзідзьо зірка зустрілася незадовго до свого випускного.

"У старших класах поїхала на концерт в Західну Україну. Там виступала на концерті місцевої артистки, і там познайомилася з Мішею, який мені розповів про Київ, Про естрадно-цирковий коледж і про те, що зраджувати свої мрії не треба. У тебе, каже, завтра випускний, а ти зібралася їхати вступати в медичний", - згадує Цибульська.

За її словами, після цього він також поговорив з її батьками, які ніколи і не були проти того, щоб дочка займалася тим, чим хоче.

"І буквально завтра випускний, а сьогодні я зустрічаюся з Михайлом і він каже: "Ти що, брехати не можна собі". І ось так ми познайомилися...і потім в день випускного він подзвонив. Як зараз пам'ятаю, мама на весь будинок кричала: "Оля, йди, Міша дзвонить!". І він мені в трубку каже: "У тебе сьогодні випускний, не роби помилку, не зраджуй себе. Тому що ти – це сцена", - розповіла Цибульська.

За словами співачки, після цього вона все ж зважилася вступати до київського естрадно-циркового коледжу. При цьому вона стверджує, що з тих пір вони з Дзідзьо на довгий час «загубили» один одного і перетнулися пізніше тільки одного разу.

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