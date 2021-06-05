Известная украинская певица Оля Цибульская откровенно рассказала о своем знакомстве с Дзидзьо

Не так давно 35-летняя певица оказалась замешена в скандале с разводом своего партнера по сцене Дзидзьо (настоящее имя Михаил Хома). После того, как стало известно о его расставании с женой Ярославой, пошли слухи о якобы тайном романе между ним и Цибульской. Впрочем, оба артиста их отрицают.

В программе «Власть vs Влащенко», которая вышла на YouTube, Цибульская рассказала о том, как встретила Михаила (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу вниз). По ее словам, именно он в свое время подтолкнул ее попробовать себя в шоу-бизнесе.

Цибульская призналась, что выступления и сцена манили ее с детского возраста. Однако, у ее семьи не было денег на дорогое обучение или раскрутку ее карьеры, поэтому после школы она планировала поступать в медицинский университет. С Дзидзьо звезда встретилась незадолго до своего выпускного.

«В старших классах поехала на концерт в Западную Украину. Там выступала на концерте местной артистки, и там познакомилась с Мишей, который мне рассказал о Киеве, об эстрадно-цирковом колледже и о том, что предавать свои мечты не надо. У тебя, говорит, завтра выпускной, а ты собралась ехать поступать в медицинский», - вспоминает Цибульская.

По ее словам, после этого он также поговорил с ее родителями, которые никогда и не были против того, чтобы дочка занималась тем, чем хочет.

«И буквально завтра выпускной, а сегодня я встречаюсь с Михаилом и он говорит: «Ты что, врать нельзя себе». И вот так мы познакомились…И потом в день выпускного он позвонил. Как сейчас помню, мама на весь дом кричала: «Оля, иди, Миша звонит!». И он мне в трубку говорит: «У тебя сегодня выпускной, не совершай ошибку, не предавай себя. Потому что ты – это сцена», - рассказала Цибульская.

По словам певицы, после этого она все же решилась поступать в киевский эстрадно-цирковой колледж. При этом она утверждает, что с тех пор они с Дзидзьо на долгое время «потеряли» друг друга и пересеклись позже только однажды.

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