Известный украинский певец и лидер группы Dzidzio (Дзидзьо) Михаил Хома неожиданно появился с ребенком

Артист не так давно заявил о разводе с женой, певицей Slavia (Ярославой Хомой), с которой прожил 20 лет, пишет Politeka.net. В одном из своих интервью артистка рассказала, что Михаил плотно занялся развитием карьеры, именно поэтому они не завели детей.

Хотя до того, как певец начал сниматься в фильмах, оба мечтали о сыне, которого назовут Оскаром.

Сейчас пара уже не вместе, и у каждого своя жизнь и карьера. В частности Дзидзьо также активно ведет страницу в Инстаграм, удивив новым снимком.

На фото певец позировал рядом с белокурым мальчиком, присевшим в детскую машинку. Фото растопило сердца поклонников.

"Поздравляю всех с Днем защиты детей и своего крестника Макса с днем рождения 5 лет 🎁 Пожелайте ему чего-то хорошего в комментах!!!", - написали певец.

Публикация быстро собрала более 10 тысяч лайков и много комментариев.

"Желаю мирного солнечного неба и счастливого детства 🌞🎂🍭🍭🍭", "Поздравляю", "Желаю хорошего настроения и быть положительным в жизни", "здоровья, чтобы Все мечты сбывались, искренних поздравлений! 🎁🎀🎁🎉🎉🎈🎈 🎈🎈🎁🎀🎁❤️ "," ❤️ Удачи !!! ❤️ "," Приветствую тебя будь здоров и счастлив пусть твои все детские мечты сбываются 🥳🎂🎁💐 "," Здоровье и еще раз здоровья😍 этом малом карапузу ❤️ ", "Пусть будет здоровенький и счастливый", - написали пользователи сети.

Напомним, что Slavia проговорилась, что развод с Дзидзьо может не состояться: "Ого, ты удивила".

Как сообщала Politeka, названа причина распавшегося брака Дзидзьо с певицей Slavia, новые откровения: "Ты уже не мой".

Также Politeka писала, что Slavia потрясла откровениями о Дзидзьо, который в реальной жизни совсем другой: "Была несчастной".