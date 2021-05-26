Певица Оля Цибульская сделала заявление по поводу скандала с разводом Дзидзьо

Как сообщает Politeka.net, популярная украинская певица Оля Цибульская оказалась замешанной в разводе Дзидзьо (Михаил Хома) з женой Ярославой (певица Slavia). В интервью программе "ЖВЛ" артистка прокомментировала скандал и сделала пожелание-послание для Slavia.

Как известно, несколько недель назад Дзидзьо огорошил своих поклонников новостью о том, что они с женой решили развестись после 20 лет совместной жизни. Оказалось, что артисты уже много месяцев живут раздельно, и в этот период Ярослава начала свою сольную карьеру, выйдя из тени знаменитого мужа. В своих интервью женщина неоднократно упоминала и Олю Цибульскую, с которой Михаил выпустил несколько совместных треков и клипов.

В ответ на это Ольга заявила, что у них с Дзидзьо ничего не было, ведь у нее своя семья. А теперь певица оставила Ярославе пожелание: "Я желаю Slavia просто встретить мужчину, которому ты доверяешь и тогда все будет хорошо". При этом Цибульская заявила, что Ярослава так активно упоминает ее имя, потому что выпустила клип и теперь хочет пропиариться и привлечь к себе внимание. "А почему активно упоминается мое имя? Потому что Слава выпустила сольный клип и хорошо понимает, что просто привлечь внимание к новоиспеченной артистке и новоиспеченной музыке очень сложно", - отметила Оля.

Напомним, Дзидзьо после скандала с разводом настигла новая беда: "От шкодник, посмотрите, что наделал".

Как сообщала Politeka, "А то Дзидзьо, Дзидзьо": Цибульская решила показать, на кого на самом деле похож ее сын.

Также Politeka писала, Цибульская призналась, через что прошла в начале своей карьеры: "Оказалась на вокзале…".