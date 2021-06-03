Певица Оля Цибульская в редких случаях говорит о своем супруге, а его лицо вообще никогда не показывает. Звезда хранит личную жизнь за семью печатями

Но в программе "Власть vs Влащенко" 35-летняя артистка все же ответила на ряд любопытных вопросов, в том числе и о своей семье. Соответствующее видео опубликовано на YouTube, передает Politeka.net.

Цибульская с нежностью говорит о своем 6-летнем сыне Несторе. Певица рассказала, кто выбрал столь необычное имя мальчику.

"Когда увидела две полоски на тесте, я сразу своему (мужу, - ред.) сказала: "Будет мужик!". Я чувствовала, что это мальчик, и всю "дорогу" выбирала ему имя... Мне хотелось, чтобы с характером и чтобы было какое-то сильное значение, и чтобы нельзя было "сюсюкаться", но, в результате, "сюсю" мы все равно придумали - Нестя, Несторчик...", - поделилась звезда.

Оля добавила, что отец мальчика живет вместе с ними, и они семья. Певица объяснила, почему скрывает супруга.

"Все, кто машет в шоубизе своей семейной жизнью, как красной тряпкой, в результате приходят к разводу. Я очень дорожу человеком, который рядом со мной. Лепта общего внимания, когда все "ковыряются", что вы поели, как вы оделись, что вы сделали, она все равно влияет на семью. В этом году снова куча разводов. Я не хочу, и муж мой не хочет", - Оля категорична в своем мнении.

Также певица, комментируя свое отношение к изменам, вскользь упомянула ,как прошла ее собственная свадьба, и к каким совместным выводами они с мужем пришли.

"Я знаю, что я бы не пережила (измену, - ред.). Я бы не смогла простить и сделать вид через какое-то время, что ничего не было. Я говорила своему (мужу, - ред.), что подсыпала б что-то в борщ или задушила бы ночью (смеется, - ред.)... Мы когда женились... а мы вдвоем отгуляли свадьбу в ресторане и полетели в Испанию... много говорили о серьезных вещах... Я говорила, что "я люблю тебя, но сколько это будет длиться, непонятно. Я буду "лететь" рядом, пока буду что-то чувствовать, но нет никаких гарантий, что это на всю жизнь, и у меня так же. Он знает, что в любой момент я могу развернуться и уйти", - разоткровенничалась Цибульская.

Напомним, как выглядит муж Цибульской, которого она скрывает много лет