Відомий український співак і лідер гурту Dzidzio (Дзідзьо) Михайло Хома несподівано з'явився з дитиною

Артист не так давно заявив про розлучення з дружиною, співачкою Slavia (Ярославою Хомою), з якою прожив 20 років, пише Politeka.net. В одному зі своїх інтерв'ю артистка розповіла, що Михайло щільно зайнявся розвитком кар'єри, саме тому вони не завели дітей.

Хоча до того, як співак почав зніматися у фільмах, обидва мріяли про сина, якого назвуть Оскаром.

Зараз пара вже не разом, і у кожного своє життя і кар'єра. Зокрема Дзідзьо також активно веде сторінку в Instagram, здивувавши новим знімком.

На фото співак позував поруч з білявим хлопчиком, який присів в дитячу машинку. Фото розтопило серця шанувальників.

"Вітаю всіх з Днем захисту дітей і свого хрещеника Макса з днем народження 5 років Побажайте йому чогось хорошого в коментах!!!",- написали співак.

Публікація швидко зібрала понад 10 тисяч лайків і багато коментарів.

"Бажаю мирного сонячного неба і щасливого дитинства🌞 🎂 🍭 🍭 🍭", "вітаю", "бажаю гарного настрою і бути позитивним в житті", "здоров'я, щоб всі мрії збувалися, щирих привітань! 🎁🎀🎁🎉🎉🎈🎈 🎈🎈🎁🎀🎁❤️ "," ❤️ Удачі !!! ❤ ️ ", "Вітаю тебе будь здоровий і щасливий нехай твої всі дитячі мрії збуваються🥳 🎂 🎁 💐", " здоров'я і ще раз здоров'я 😍 цьому малому карапузові❤️", "нехай буде здоровенький і щасливий", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, що Slavia проговорилася, що розлучення з Дзідзьо може не відбутися: "Ого, ти здивувала".

Як повідомляла Politeka, названа причина розпався шлюбу Дзідзьо зі співачкою Slavia, нові одкровення: "ти вже не мій".

Також Politeka писала, що Slavia потрясла одкровеннями про Дзідзьо, який в реальному житті зовсім інший: "була нещасною".