Відомий український виконавець Дзідзьо показав знімок разом зі Святославом Вакарчуком

Як повідомляє Politeka.net, відомий український виконавець Дзідзьо (Михайло Хома), який нещодавно оголосив про розлучення з дружиною, часто радує публіку яскравими публікаціями у своєму Instagram. Так, цього разу шоумен виклав у своєму мікроблозі чарівне фото, на якому з'явився в компанії легендарного українського музиканта, фронтмена "Океану Ельзи" Святослава Вакарчука.

На новому знімку Міша і Слава відображені, несподівано - в аеропорту. Причому, схоже, знімок був зроблений в Києві, а ось направляються вони, судячи з підпису до кадру, до Львова. Перед камерою Дзідзьо з'явився в темних шортах і футболці, а зверху накинув яскраву червону сорочку, на його голові кепка, а на обличчі медична маска, між ніг він поставив свій рюкзак. Святослав позує поруч з Михайлом в темних брюках і світлій футболці, поверх якої надів чорну кофту, він теж в масці, а в руці тримає стаканчик кави.

У підписі до фотографії Дзідзьо написав: "Хто куди, а ми до Львова. На концерт". Користувачі тут же почали обговорювати знімок: "Красунчики", "Ви найкращі", "Що за концерт?", "Справжні чоловіки", "Буде дует?", "Круто", "Класні", "Я б на такий концерт з радістю", "Найкращі", "Зустрінемося на концерті", "Красиві", "Теж до вас хочу", "Візьміть мене з собою", "Дует?", "Вдалого виступу".

Нагадаємо, Дзідзьо одним телефонним дзвінком кардинально змінив життя Цибульської: "Не зраджуй собі".

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