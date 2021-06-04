Бывшая жена Дзидзьо певица Славия показала в отпуске, как приходит в себя после развода

Не так давно стало известно, что певица Ярослава Хома развелась со своим знаменитым мужем Михаилом Хомой, более известным под сценическим именем Дзидзьо. Пара долгое время скрывала тему личных отношений и не давала комментариев и только теперь раскрыла правду, подав документы на развод.

Сейчас пара живет отдельно друг от друга и после публичных заявлений о расставании, наконец-то приходит в себя. Стараясь уделять внимание себе и своему развитию, Слава также не забывает отдыхать. Не так давно артистка отправилась в жаркий отпуск, где активно показывает, как отдыхает и проводит время в компании близких.

Не забывает Славия показать, как проводит утро или нежится в обед на солнце. В своих стори певица показала, чем питается по утрам и как наслаждается местными блюдами. Также до этого звезда восхитила умиротворенным кадром у бассейна.

«Вы очень юно и нежно выглядите - обожаю естественную особую красоту и шарм 😍; Где вы были раньше?; Такая милая); Славия; Красуня🌷 такая милая; Цветочек !!! ❤; И счастливая ❤; Какая вы красивая! 🔥; Красунечка🔥;Теплого солнечного лета!; Будь счастлива, красавица и умница! Верь в себя и все будет у тебя отлично!» - отвечают в сети.

А недавно красотка выложила в сеть снимок, на котором появилась в весьма смелом образе.

Как видно на фото, 37-летняя Слава запечатлена на прогулке в стильном образе. Перед камерой она появилась в короткой кожаной юбке черного цвета и яркой оранжевой блузке, поверх которой накинула темный пиджак. Длинные роскошные волосы певицы распущены, а на ее лице яркий макияж с красной помадой.

Напомним, Дзидзьо нашел, чем похвастаться на фоне развода со Slavia: "У меня их уже семь".

Как сообщала Politeka, Разводящиеся Дзидзьо и Slavia публично обменялись "любезностями": Пономарев тоже решил не молчать.

Также Politeka писала, Дзидзьо после скандала с разводом настигла новая беда: "От шкодник, посмотрите, что наделал".