Известный украинский певец и лидер группы Dzidzio (Дзидзьо) Михаил Хома удивил внешним видом после развода
Как передает Politeka.net, недавно артист заявил, что разводится со своей женой Ярославой, с которой последние полгода уже не жил под одной крышей. После публичных интервью Ярославы, в которых она рассказывала про их отношения, на певца обрушилось много критики. Ярослава рассказала, что за время существования группы Dzidzio ощущала себя в "тени" творчества мужа, но сейчас она решила заявить о себе.
Несмотря на это, он продолжает заниматься работой. У себя в Инстаграм Михаил сообщил о новом проекте.
«Завтра важный день. Мы начинаем съемки нашего нового фильма. С Богом», - подписал фото артист.
В комментариях ему оставили массу комплиментов и отзывов. Отметили поклонники и изменения во внешности артиста.
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«Дзидзьо, ты что поседел?», «Успеха всей команде!», «Будет круто, удачных съемок», «Еще одного фильма, куда ты меня не позвал, ну супер», «Прекрасный парень!», «Сделайте бомбу)», «Красавчик», - пишут пользователи сети.
Ранее мы писали, что в одном из последних постов Дзидзьо показал то, о чем мечтает. Артист позировал за роялем.
Напомним, что разводящийся со Slavia Дзидзьо удивил видом в компании яркой блондинки: "Сестра Таяны и Юлии Тимошенко".
Как сообщала Politeka, Dzidzio после развода со Slavia растопил сердца, появившись с ребенком: "Пусть будет здоровенький".
Также Politeka писала, что Дзидзьо на фоне развода с женой-певицей Slavia заинтересовал Злату Огневич: "Еще раз убедился...".