Известный украинский певец и лидер группы Dzidzio (Дзидзьо) Михаил Хома удивил внешним видом после развода

Как передает Politeka.net, недавно артист заявил, что разводится со своей женой Ярославой, с которой последние полгода уже не жил под одной крышей. После публичных интервью Ярославы, в которых она рассказывала про их отношения, на певца обрушилось много критики. Ярослава рассказала, что за время существования группы Dzidzio ощущала себя в "тени" творчества мужа, но сейчас она решила заявить о себе.

Несмотря на это, он продолжает заниматься работой. У себя в Инстаграм Михаил сообщил о новом проекте.

«Завтра важный день. Мы начинаем съемки нашего нового фильма. С Богом», - подписал фото артист.

В комментариях ему оставили массу комплиментов и отзывов. Отметили поклонники и изменения во внешности артиста.

«Дзидзьо, ты что поседел?», «Успеха всей команде!», «Будет круто, удачных съемок», «Еще одного фильма, куда ты меня не позвал, ну супер», «Прекрасный парень!», «Сделайте бомбу)», «Красавчик», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что в одном из последних постов Дзидзьо показал то, о чем мечтает. Артист позировал за роялем.

Напомним, что разводящийся со Slavia Дзидзьо удивил видом в компании яркой блондинки: "Сестра Таяны и Юлии Тимошенко".

Как сообщала Politeka, Dzidzio после развода со Slavia растопил сердца, появившись с ребенком: "Пусть будет здоровенький".

Также Politeka писала, что Дзидзьо на фоне развода с женой-певицей Slavia заинтересовал Злату Огневич: "Еще раз убедился...".