Відомий український співак і лідер гурту Dzidzio Михайло Хома показав своє нове досягнення

Як повідомляє Politeka.net, музикант став володарем нової нагороди, про що тут же повідомив на своїй сторінці в Instagram. Так, Дзідзьо став володарем премії "Золота рукавичка", перемігши в номінації "Здивував року".

Нагороду артисту вручила українська теле - і радіоведуча, модель і актриса Анна Буткевич. Михайло опублікував фото, на якому він позує з нагородою в руках, А Анна стоїть поруч. Цікаво, що одягнені вони обидва не дуже урочисто.

Так, співак отримував премію у футболці, поверх якої надів рожеву сорочку, і синій кепці. А Буткевич була одягнена в блакитний топ, штани і довгу сорочку без рукавів.

"Приємно отримати з рук Ганни Буткевич нагороду: золоту рукавичку-2021", - написав Дзідзьо.

Його передплатники тут же відреагували на цей пост.

"Прикольно! Вітаю з золотою рукавичкою!", "Дзідзьо і позашлюбна сестра Таяни і Юлії Тимошенко", "Здивував року" - це українська премія?",- пишуть люди.

Раніше ми писали, що співак показав себе в образі літнього чоловіка.

На фото Дзідзьо був не схожий сам на себе: у нього сиве волосся і борода, а також видно зморшки.

У такому образі співак зіграє в новій комедії " де гроші?».

Додамо також, що нещодавно Дзідзьо здивував новиною про розлучення зі своєю дружиною Ярославою, з якою прожив майже 20 років у шлюбі.

Дзідзьо і Ярослава зізналися, що вже давно прийняли рішення розлучитися і майже рік не живуть разом.

Нагадаємо, що різко посивілий Дзідзьо зі зморшками спантеличив зовнішнім виглядом на тлі розлучення: з'явилося фото.

А ще Politeka писала, що розлучаються Дзідзьо і Slavia публічно обмінялися "люб'язностями".

Також Politeka повідомляла, що 35-річна Цибульська заговорила про свою причетність до розлучення Дзідзьо.