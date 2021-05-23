Известный украинский певец и лидер группы Dzidzio Михаил Хома показал свое новое достижение
Как сообщает Politeka.net, музыкант стал обладателем новой награды, о чем тут же сообщил на своей странице в Инстаграм. Так, Дзидзьо стал обладателем премии «Золотая перчатка», победив в номинации «Удивил года».
Награду артисту вручила украинская теле- и радиоведущая, модель и актриса Анна Буткевич. Михаил опубликовал фото, на котором он позирует с наградой в руках, а Анна стоит рядом. Любопытно, что одеты они оба не слишком торжественно.
Так, певец получал премию в футболке, поверх которой надел розовую рубашку, и синей кепке. А Буткевич была одета в голубой топ, брюки и длинную рубашку без рукавов.
«Приятно получить из рук Анны Буткевич награду: Золотую перчатку-2021», - написал Дзидзьо.
Подросшая дочь Пугачевой и Галкина произвела фурор в Сети одним кадром: «Копия мамочка, такая же…»
Судья "Голосу країни" Монатик живет посреди поля, как выглядит дом: "Оценивается в 75 - 100 тысяч долларов"
Дочь Ольги Сумской впечатлила стилем рядом со звездным мужем: «Анджелина Джоли и Брэд Питт»
Самая красивая женщина в мире Хадид в купальнике с вырезами не стала скрывать тонкую талию: "Для завистников"
Полное лунное затмение состоится в Украине 26 мая: кто в опасности
Его подписчики тут же отреагировали на этот пост.
«Прикольно! Поздравляю с золотой перчаткой!», «Дзидзьо и внебрачная сестра Таяны и Юлии Тимошенко», «Удивил года» - это украинская премия?», - пишут люди.
Ранее мы писали, что певец показал себя в образе пожилого мужчины.
На фото Дзидзьо был не похож сам на себя: у него седые волосы и борода, а также видны морщины.
В таком образе певец сыграет в новой комедии «Где деньги?».
Добавим также, что недавно Дзидзьо удивил новостью о разводе со своей женой Ярославой, с которой прожил почти 20 лет в браке.
Дзидзьо и Ярослава признались, что уже давно приняли решение расстаться и почти год не живут вместе.
Напомним, что резко поседевший Дзидзьо с морщинами озадачил внешним видом на фоне развода: появилось фото.
А еще Politeka писала, что разводящиеся Дзидзьо и Slavia публично обменялись "любезностями".
Также Politeka сообщала, что 35-летняя Цибульская заговорила о своей причастности к разводу Дзидзьо.