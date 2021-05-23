Известный украинский певец и лидер группы Dzidzio Михаил Хома показал свое новое достижение

Как сообщает Politeka.net, музыкант стал обладателем новой награды, о чем тут же сообщил на своей странице в Инстаграм. Так, Дзидзьо стал обладателем премии «Золотая перчатка», победив в номинации «Удивил года».

Награду артисту вручила украинская теле- и радиоведущая, модель и актриса Анна Буткевич. Михаил опубликовал фото, на котором он позирует с наградой в руках, а Анна стоит рядом. Любопытно, что одеты они оба не слишком торжественно.

Так, певец получал премию в футболке, поверх которой надел розовую рубашку, и синей кепке. А Буткевич была одета в голубой топ, брюки и длинную рубашку без рукавов.

«Приятно получить из рук Анны Буткевич награду: Золотую перчатку-2021», - написал Дзидзьо.

Его подписчики тут же отреагировали на этот пост.

«Прикольно! Поздравляю с золотой перчаткой!», «Дзидзьо и внебрачная сестра Таяны и Юлии Тимошенко», «Удивил года» - это украинская премия?», - пишут люди.

Ранее мы писали, что певец показал себя в образе пожилого мужчины.

На фото Дзидзьо был не похож сам на себя: у него седые волосы и борода, а также видны морщины.

В таком образе певец сыграет в новой комедии «Где деньги?».

Добавим также, что недавно Дзидзьо удивил новостью о разводе со своей женой Ярославой, с которой прожил почти 20 лет в браке.

Дзидзьо и Ярослава признались, что уже давно приняли решение расстаться и почти год не живут вместе.

Напомним, что резко поседевший Дзидзьо с морщинами озадачил внешним видом на фоне развода: появилось фото.

А еще Politeka писала, что разводящиеся Дзидзьо и Slavia публично обменялись "любезностями".

Также Politeka сообщала, что 35-летняя Цибульская заговорила о своей причастности к разводу Дзидзьо.