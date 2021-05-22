Украинский певец, лидер группы Dzidzio Михил Хома поразил кадрами перевоплощения

Так, на последних снимках, которые артист разместил у себя в Инстаграм, он представлен в образе пожилого мужчины, передает Politeka.net.

Надо сказать, что гримеры очень хорошо потрудились, потому что Дзидзьо не похож сам на себя: у него седые волосы и борода, а также видны морщины.

Всё это затеяно ради нового комедийного фильма, который готовит артист. Он называется «Где деньги?».

История фильма такова: бедный пианист попадает в загадочный дом старой Богачки, где все ищут деньги. Для того, чтобы найти деньги, надо пройти квест.

«Невероятная история нашего нового фильма, погрузит Вас в интересный квест, в котором главное найти ответ на вопрос «Где деньги?», - отмечается в публикации.

Поклонники удивлены и заинтригованы одновременно. Они пишут, что с нетерпением ждут премьеру фильма, а также восхваляют работу гримеров.

"Доно Дзидзионо",

"Браво гримерам",

"Крутой мейкап",

"Уже с нетерпением жду фильма",

"Вау",

"Настоящий Аль Капоне",

"Вот это образ", - пишут в сети.

Отметим, что ранее Дзидзьо удивил новостью о разводе со своей женой Ярославой, с которой прожил почти 20 лет в браке.

Дзидзьо и Ярослава признались, что уже давно приняли решение расстаться и почти год не живут вместе. Сейчас супруги находятся в процессе развода, однако его точную дату они не называли.

Напомним, что в семье Оли Поляковой подрастают две сердцеедки, растаял даже Дзидзьо

А еще Politeka писала, что разводящиеся Дзидзьо и Slavia публично обменялись "любезностями"

Также Politeka сообщала, что 35-летняя Цибульская заговорила о своей причастности к разводу Дзидзьо