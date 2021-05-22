Украинский певец, лидер группы Dzidzio Михил Хома поразил кадрами перевоплощения
Так, на последних снимках, которые артист разместил у себя в Инстаграм, он представлен в образе пожилого мужчины, передает Politeka.net.
Надо сказать, что гримеры очень хорошо потрудились, потому что Дзидзьо не похож сам на себя: у него седые волосы и борода, а также видны морщины.
Всё это затеяно ради нового комедийного фильма, который готовит артист. Он называется «Где деньги?».
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История фильма такова: бедный пианист попадает в загадочный дом старой Богачки, где все ищут деньги. Для того, чтобы найти деньги, надо пройти квест.
«Невероятная история нашего нового фильма, погрузит Вас в интересный квест, в котором главное найти ответ на вопрос «Где деньги?», - отмечается в публикации.
Поклонники удивлены и заинтригованы одновременно. Они пишут, что с нетерпением ждут премьеру фильма, а также восхваляют работу гримеров.
"Доно Дзидзионо",
"Браво гримерам",
"Крутой мейкап",
"Уже с нетерпением жду фильма",
"Вау",
"Настоящий Аль Капоне",
"Вот это образ", - пишут в сети.
Отметим, что ранее Дзидзьо удивил новостью о разводе со своей женой Ярославой, с которой прожил почти 20 лет в браке.
Дзидзьо и Ярослава признались, что уже давно приняли решение расстаться и почти год не живут вместе. Сейчас супруги находятся в процессе развода, однако его точную дату они не называли.
Напомним, что в семье Оли Поляковой подрастают две сердцеедки, растаял даже Дзидзьо
А еще Politeka писала, что разводящиеся Дзидзьо и Slavia публично обменялись "любезностями"
Также Politeka сообщала, что 35-летняя Цибульская заговорила о своей причастности к разводу Дзидзьо