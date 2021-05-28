Відомий український співак Дзідзьо (Михайло Хома), який розлучається зі співачкою SLAVIA, показав себе за роботою
Як пише Politeka.net, Михайло Хома став дуже популярним українським виконавцем. І хоч зараз у артиста не найпростіші часи, адже його чекає розлучення зі співачкою SLAVIA, красень продовжує займатися творчістю і розвивати соціальні мережі.
Цього разу Михайло опублікував фото, на якому позував у рожевій кофті, а в руках тримав аркуші паперу.
"Читки сценарію піднімають настрій. Ще раз переконався, що історія нашого фільму "де гроші "бомба", - написав Хома.
67-річного Бориса Мойсеєва насилу впізнали в обіймах Пугачової: "Боже, ось що значить інсульт"
Вагітна Осадча в сукні-шторі вразила Андре Тана: «Люба Катюша»
Велике горе на Одещині, потонули діти: кадри і подробиці трагедії
"Холостяк" Заливако, який вибрав Анну Богдан, зробив несподіване зізнання: "Це була каторга..."
Обірвалося життя молодої українки, яка переробила себе під Барбі: "Вона знала, що помре…"
"Вогонь", - написала Огневич.
Фанати поставили більше тисячі лайків і написали коментарі:
"Чекаємо", "Вогонь", ви круті, але...".
Повідомлялося, що відомий український співак і лідер групи Dzidzio (Дзідзьо) Михайло Хома показав, про що мріє.
В одному з останніх постів Дзідзьо показав те, про що мріє. Артист позував за роялем.
"Моя мрія", - написав Хома.
За півгодини публікація зібрала понад 1000 лайків і трохи коментарів.
"Класно!", "Збулася?) ", "Як ти кажеш: мрії збуваються тільки треба вірити в це"," дуже красива мрія", - написали користувачі Мережі.
Нагадаємо, SLAVIA, яка розлучається з Дзідзьо, показала, що з нею сталося
Також Politeka писала, що Дзідзьо знайшов, чим похвалитися на тлі розлучення зі Slavia
А ще Politeka повідомляла, що Дзідзьо після скандалу з розлученням наздогнала нова біда