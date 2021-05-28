Відомий український співак Дзідзьо (Михайло Хома), який розлучається зі співачкою SLAVIA, показав себе за роботою

Як пише Politeka.net, Михайло Хома став дуже популярним українським виконавцем. І хоч зараз у артиста не найпростіші часи, адже його чекає розлучення зі співачкою SLAVIA, красень продовжує займатися творчістю і розвивати соціальні мережі.

Цього разу Михайло опублікував фото, на якому позував у рожевій кофті, а в руках тримав аркуші паперу.

"Читки сценарію піднімають настрій. Ще раз переконався, що історія нашого фільму "де гроші "бомба", - написав Хома.

"Вогонь", - написала Огневич.

Фанати поставили більше тисячі лайків і написали коментарі:

"Чекаємо", "Вогонь", ви круті, але...".

Повідомлялося, що відомий український співак і лідер групи Dzidzio (Дзідзьо) Михайло Хома показав, про що мріє.

В одному з останніх постів Дзідзьо показав те, про що мріє. Артист позував за роялем.

"Моя мрія", - написав Хома.

За півгодини публікація зібрала понад 1000 лайків і трохи коментарів.

"Класно!", "Збулася?) ", "Як ти кажеш: мрії збуваються тільки треба вірити в це"," дуже красива мрія", - написали користувачі Мережі.

Нагадаємо, SLAVIA, яка розлучається з Дзідзьо, показала, що з нею сталося

Також Politeka писала, що Дзідзьо знайшов, чим похвалитися на тлі розлучення зі Slavia

А ще Politeka повідомляла, що Дзідзьо після скандалу з розлученням наздогнала нова біда



