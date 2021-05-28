Известный украинский певец Дзидзьо (Михаил Хома), который разводится с певицей SLAVIA, показал себя за работой
Как пишет Politeka.net, Михаил Хома стал очень популярным украинским исполнителем. И хоть сейчас у артиста не самые простые времена, ведь его ждет развод с певицей SLAVIA, красавчик продолжает заниматься творчеством и развивать социальные сети.
В этот раз Михаил опубликовал фото, на котором позировал в розовой кофте, а в руках держал листы бумаги.
"Читки сценария поднимают настроение. Еще раз убедился, что история нашего фильма "Где деньги" бомба", - написал Хома.
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"Ждем", "Огонь", Вы круты, но...".
Сообщалось, что известный украинский певец и лидер группы Dzidzio (Дзидзьо) Михаил Хома показал, о чем мечтает.
В одном из последних постов Дзидзьо показал то, о чем мечтает. Артист позировал за роялем.
"Моя Мечта", - написал Хома.
За полчаса публикация собрала более 1000 лайков и немного комментариев.
"Классно!", "Сбылась?)", "Как ты говоришь: Мечты сбываются только надо верить в это", "Очень красивая мечта", - написали пользователи сети.
Напомним, SLAVIA, которая разводится с Дзидзьо, показала, что с ней произошло
Также Politeka писала, что Дзидзьо нашел, чем похвастаться на фоне развода со Slavia
А еще Politeka сообщала, что Дзидзьо после скандала с разводом настигла новая беда