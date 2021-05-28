Известный украинский певец Дзидзьо (Михаил Хома), который разводится с певицей SLAVIA, показал себя за работой

Как пишет Politeka.net, Михаил Хома стал очень популярным украинским исполнителем. И хоть сейчас у артиста не самые простые времена, ведь его ждет развод с певицей SLAVIA, красавчик продолжает заниматься творчеством и развивать социальные сети.

В этот раз Михаил опубликовал фото, на котором позировал в розовой кофте, а в руках держал листы бумаги.

"Читки сценария поднимают настроение. Еще раз убедился, что история нашего фильма "Где деньги" бомба", - написал Хома.

"Огонь", - написала Огневич.

Фанаты поставили более тысячи лайков и написали комментарии:

"Ждем", "Огонь", Вы круты, но...".

Сообщалось, что известный украинский певец и лидер группы Dzidzio (Дзидзьо) Михаил Хома показал, о чем мечтает.

В одном из последних постов Дзидзьо показал то, о чем мечтает. Артист позировал за роялем.

"Моя Мечта", - написал Хома.

За полчаса публикация собрала более 1000 лайков и немного комментариев.

"Классно!", "Сбылась?)", "Как ты говоришь: Мечты сбываются только надо верить в это", "Очень красивая мечта", - написали пользователи сети.

Напомним, SLAVIA, которая разводится с Дзидзьо, показала, что с ней произошло

Также Politeka писала, что Дзидзьо нашел, чем похвастаться на фоне развода со Slavia

А еще Politeka сообщала, что Дзидзьо после скандала с разводом настигла новая беда



