Украинская певица SLAVIA (Ярослава Хома), которая разводится с музыкантом DZIDZIO (Михаилом Хомой), рассказала о символической встрече

Сейчас Slavia отдыхает в Карпатах в поселке Сходница, известном бальнеологическом курорте. Ярослава показала своим подписчикам красоту горных рек, сфотографировалась в буйной зелени лесов и намекнула, что ей удалось войти в состояние гармонии с собой.

А во время одной из прогулок произошла «символическая встреча»: на дорожку, извиваясь, выползла змея и преградила путь. Slavia показала видео на своей странице в Инстаграм, передает Politeka.net .

Что именно имел в виду Slavia, назвав такую встречу симвоолической, она бъяснять не стала.

Как сообщалось ранее, замешанной в разводе Дзидзьо называют певицу Олю Цыбульскую. По словам Ярославы Хомы, Михаил неоднократно флиртовал с коллегой, а та намеренно давала украинцам понять, что у них завязался роман.

«Мне было очень неприятно. Если бы Оля опровергала, а она играла в эту игру. Мне казалось, что просто играют моей жизнью, мной играют. Почему ее можно показать, с ней спеть, а меня в то же время нельзя показывать? Мне было очень больно. Я ему говорила об этом. Она специально подогревала таким образом интерес к себе. Но у каждого своя жизнь - кто-то берет творчеством, а кто-то сплетнями и слухами», - призналась артистка в интервью YouTube-каналу ОЛИЦКАЯ.

Отметим, в свою очередь Цибульская также обвиняла Ярославу в пиаре за ее счет.

"Моя Slavia, желаю найти просто мужа, которому ты доверяешь и тогда все будет хорошо. А почему активно вспоминается мое имя? Потому что Slavia выпустила сольный клип и хорошо понимает, что просто обратить внимание на новоиспеченную артистку, на новоиспеченную музыку – сложно", - заявила Оля Цибульская в интервью для "ЖВЛ".

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