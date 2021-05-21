Известный украинский певец DZIDZIO (Михаил Хома) показал в какой компании появился на церемонии награждения лауреатов Шевченковской премии

Как пишет Politeka.net, на церемонии награждения лауреатов Шевченковской премии можно было встретить многих украинских артистов. Так, Дзидзьо в своем аккаунте в Инстаграм поделился очень красивым фото, на которым мужчины в черном. Среди лауреатов сам Дзидзьо, Александр Пономарев, ALEKSEEV и Артем Пивоваров.

Ведущими юбилейной церемонии награждения победителей Национальной премии им. Т. Шевченко были Лилия Ребрик и Алексей Суханов. Премии в этом году - 60!

"На церемонии вручения Шевченковской премии", - лаконично подписал снимок Дзидзьо.

На фото все исполнители в черных деловых костюмах и в черных рубашках - все, кроме Дзидзьо, искренне улыбаются и даже смеются, один Михаил, который сейчас разводится с певицей SLAVIA, серьезно смотрит в объектив.

Пользователи сети сразу отметили комментариями снимок мужчин в черном и немного покритиковали за странный дресскод: "А где Цибульская со своими сердечками в комментах?", "Які ви всі гарні ❤️❤️❤️", "Вы лучшие поздравляю❤️", " Хтось помер 💀💀💀", "Люди в черном😍😍😍😍", "Круто, вітаю! Чекаємо від вас нових шедеврів!!!❤️", "🤩 Дивний дресскод)😉", "Готи-готи... 😃".

Напомним, в семье Оли Поляковой подрастают две сердцеедки, растаял даже Дзидзьо

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