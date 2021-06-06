Известный украинский исполнитель Дзидзьо показал снимок вместе со Святославом Вакарчуком

Как сообщает Politeka.net, известный украинский исполнитель Дзидзьо (Михаил Хома), который недавно объявил о разводе с женой, часто радует публику яркими публикациями в своем Instagram. Так, в этот раз шоумен выложил в своем микроблоге очаровательное фото, на котором появился в компании легендарного украинского музыканта, фронтмена "Океана Эльзы" Святослава Вакарчука.

На новом снимке Миша и Слава запечатлены, неожиданно – в аэропорту. Причем, похоже, снимок был сделан в Киеве, а вот направляются они, судя из подписи к кадру, во Львов. Перед камерой Дзидзьо появился в темных шортах и футболке, а сверху накинул яркую красную рубашку, на его голове кепка, а на лице медицинская маска, между ног он поставил свой рюкзак. Святослав позирует рядом с Михаилом в темных брюках и светлой футболке, поверх которой надел черную кофту, он тоже в маске, а в руке держит стаканчик кофе.

В подписи к фотографии Дзидзьо написал: "Кто куда, а мы во Львов. На концерт". Пользователи тут же принялись обсуждать снимок: "Красавчики", "Вы лучшие", "Что за концерт?", "Настоящие мужчины", "Будет дуэт?", "Круто", "Классные", "Я бы на такой концерт с радостью", "Лучшие", "Встретимся на концерте", "Красивые", "Тоже к вам хочу", "Возьмите меня с собой", "Дуэт?", "Удачного выступления".

Напомним, Дзидзьо одним телефонным звонком кардинально изменил жизнь Цибульской: "Не предавай себя".

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