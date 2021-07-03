Певец Dzidzio (Михаил Хома), который рассказал о расставании с женой, засветился с известной украинской актрисой

Артист занимается развитием карьеры, записывая новые хиты, а также снимаясь в фильмах, пишет Politeka.net. Певец сейчас занят на съемках новой картины, но находит время на соцсети.

В своем Инстаграм артист опубликовал видео, на котором обратился к украинской сборной по футболу. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы)

"Снова все украинцы болеем за сборную", - произнес Хома.

Дзидзьо записал кадры, находясь в машине. Примечательно, что рядом с артистом была известная украинка - Ада Роговцева.

"Слава Украине", - заявила актриса.

"Ребята, мы с вами @uafukraine ⚽️🇺🇦✊мы верим в вас, вы наши звезды, которые сегодня сошлись в созвездие ПОБЕДЫ! Слава Украине!", - написал певец.

За полчаса публикация собрала более 13 тысяч просмотров и много комментариев.

"Ада!❤️❤️", "Какая же всё-таки она красивая, наша Ада Роговцева!😍🔥🔥🔥❤️❤️❤️👏👏👏", "Боже, какая женщина 👏", "Одна из самых уважаемых мною ЖЕНЩИН", "Слава нации!", "Героям Слава ❤️🔥", "Болеем за нашу сборную! 🇺🇦⚽", "Всегда и навеки слава Украине!", "Ада 🔥🔥🔥. Пусть наши ребята победят 🙌", "Всегда и навеки слава Украине!", - написали пользователи сети.

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