Певец Dzidzio (Михаил Хома) появился в компании с артистом "Дизель Шоу" Евгением Сморигиным по важному поводу

Певец и актер Dzidzio уже выпустил несколько фильмов со своим участием, пишет Politeka.net. Сейчас кипит работа над новой картиной «Дe гроші», которая рассказывает об авантюристе, мечтающем освободить друга из-под ареста.

К съемках присоединился актер "Дизель Шоу" Евгений Сморигин. Об этом артист сообщил в своем Инстаграм, рассказав важную деталь. Пост звезда шоу подкрепил совместным снимком с Dzidzio и деньгами.

"Сказал - сделал! @dzidzio на съемках шоу «Маска» обещал меня снять в своём фильме. Мужик сказал - мужик сделал! Роль получена! Фильм называется «Дe гроші» Благодарю! Надеюсь не подведу!", - написал Евгений Сморигин.

За час публикация собрала почти 800 лайков и много комментариев.

"Ой класс! 🔥", "Ждём-с)))", "Я первый😢😍", "Урраааа, я дождалась😍😍😍", "Ух ты супер, уже хочу на это посмотреть😍 ", "УДАЧИ!🙌", "Классно. Поздравляю. Молодец Женя. Вы талантливый. Удачи", "Я очень этому рада! 🤗", "Жека молодец, прикольно бы увидеть этот фильм с Димой!))", "красавчик держит слово", "Евро это супер!", - написали пользователи сети.

Отметим, что также в указанном фильме снимется Юрий Горбунов.

Напомним, что Юрий Горбунов возвращается на большие экраны благодаря Dzidzio.

Также Politeka писала, что Дзидзьо поделился уникальным фото с отцом.

А еще Politeka сообщала, что полностью седой Dzidzio ошеломил видом после развода со Slavia.