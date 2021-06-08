Известный украинский певец и лидер группы Dzidzio (Дзидзьо) Михаил Хома удивил внешним видом на съемках

Как передает Politeka.net, недавно артист признался, что разводится с женой, певицей Slavia после многолетних отношений. Выяснилось, что пара более полугода не жила вместе до того, как объявила об окончании брака.

Сейчас певец и продюсер полностью погружен в работу. Судя по Инстаграму Дзидзьо, он снимает новый фильм. На свежем фото исполнитель предстал в весьма неожиданном образе.Хома изменился до неузнаваемости и превратился в старого деда. Его волосы были полностью седыми.

«Третий день съемок», - подписал фото артист.

В комментариях ему оставили массу забавных отзывов. Многие отметили, что Дзидзьо в этом образе неузнаваемый.

«Пётр Ильич Чайковский снимает кино», «Класс, нашли похожего деда!», «Ого, какое перевоплощение. Супер!», «Тебя не узнать», «Мать родная! Не узнать!», «Солидный!», «А кто этот красавец мужчина?))», «Что за старик?!», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Дзидзьо объявлял о начале съемок. Он сфотографировался возле съемочного павильона, рассказав о своем проекте. Уже на этом фото внимательные поклонники заметили седину в волосах артиста.

Напомним, что Dzidzio после развода со Slavia растопил сердца, появившись с ребенком: "Пусть будет здоровенький".

Как сообщала Politeka, Дзидзьо после скандального развода с женой появился в неожиданном месте с Вакарчуком: "Настоящие мужчины".

Также Politeka писала, что Дзидзьо одним телефонным звонком кардинально изменил жизнь Цибульской: "Не предавай себя".