Певец Dzidzio (Михаил Хома), одетый с иголочки, произвел фурор неожиданным фото
Как известно, недавно 37-летний артист расстался со своей супругой Ярославой, певицей Slavia, после двадцати лет отношений. Сейчас ставший холостяком Хома ринулся с головой в работу, пробуя себя в киноиндустрии.
В своем новом посте в Инстаграм артист опубликовал свежее фото, на котором предстал с легендой театра и кино 83-летней Адой Роговцевой на заднем сидении автомобиля, передает Politeka.net. Михаил обнял актрису за плечи, оба они тепло улыбались.
Dzidzio вместе с Роговцевой принимали участие в съемках нового украинского фильма "Де гроші", заключительные кадры которого отсняли всего несколько дней назад.
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В подписи расчувствовавшийся Хома поделился стихотворением:
"Как хорошо, что мы встретились
С тобой в этой жизни.
Киножизнь прожили,
Минуты золотые.
Кто-то так красиво придумал,
Сценарий написал,
Меня, а я тебя
Всю жизнь ждал!!!
А ты такая, а ты такая,
Такая же как я.
И вся твоя, моя жизнь -
Кинокомедия!!! #ДеГроші"
Пользователи кинулись комментировать увиденное:
"Хорошенькие🔥🔥"; "Великая актриса!🔥"; "❤️👏низкий поклон Аде Роговцевой!"; "Ада молодеет!😍"; "Какой замечательный стих, а вы просто прекрасные🔥😍"; "Какое красивое фото,🙌👏"; "Обожаю Аду Роговцеву❤️❤️❤️ и Дзизьо красавчик".
Напомним, что полностью седой Dzidzio ошеломил видом после развода со Slavia
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