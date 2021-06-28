Певец Dzidzio (Михаил Хома), одетый с иголочки, произвел фурор неожиданным фото

Как известно, недавно 37-летний артист расстался со своей супругой Ярославой, певицей Slavia, после двадцати лет отношений. Сейчас ставший холостяком Хома ринулся с головой в работу, пробуя себя в киноиндустрии.

В своем новом посте в Инстаграм артист опубликовал свежее фото, на котором предстал с легендой театра и кино 83-летней Адой Роговцевой на заднем сидении автомобиля, передает Politeka.net. Михаил обнял актрису за плечи, оба они тепло улыбались.

Dzidzio вместе с Роговцевой принимали участие в съемках нового украинского фильма "Де гроші", заключительные кадры которого отсняли всего несколько дней назад.

В подписи расчувствовавшийся Хома поделился стихотворением:

"Как хорошо, что мы встретились

С тобой в этой жизни.

Киножизнь прожили,

Минуты золотые.

Кто-то так красиво придумал,

Сценарий написал,

Меня, а я тебя

Всю жизнь ждал!!!

А ты такая, а ты такая,

Такая же как я.

И вся твоя, моя жизнь -

Кинокомедия!!! #ДеГроші"

Пользователи кинулись комментировать увиденное:

"Хорошенькие🔥🔥"; "Великая актриса!🔥"; "❤️👏низкий поклон Аде Роговцевой!"; "Ада молодеет!😍"; "Какой замечательный стих, а вы просто прекрасные🔥😍"; "Какое красивое фото,🙌👏"; "Обожаю Аду Роговцеву❤️❤️❤️ и Дзизьо красавчик".

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