Співак Dzidzio (Михайло Хома), одягнений з голочки, викликав фурор несподіваним фото
Як відомо, нещодавно 37-річний артист розлучився зі своєю дружиною Ярославою, співачкою Slavia, після двадцяти років стосунків. Зараз, ставши холостяком, Хома кинувся з головою в роботу, пробуючи себе в кіноіндустрії.
У своєму новому пості в Instagram артист опублікував свіже фото, на якому постав з легендою театру і кіно 83-річною Адою Роговцевою на задньому сидінні автомобіля, передає Politeka.net. Михайло обійняв актрису за плечі, обидва вони тепло посміхалися.
Dzidzio разом із Роговцевою брали участь у зйомках нового українського фільму "Де гроші", заключні кадри якого відзняли всього кілька днів тому.
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У підписі Хома розчулився та поділився віршем:
"Як добре, що ми зустрілись
З тобою в цьому житті.
Кіножиття прожили,
Хвилини золоті.
Хтось так красиво придумав,
Сценарій написав,
На мене, та на тебе я
Ціле життя чекав!!!
А ти така, а ти така,
Така сама як я.
І все твоє, моє життя -
КІНОКОМЕДІЯ!!! #ДеГроші"
Користувачі кинулися коментувати побачене:
"Гарненькі🔥 🔥"; "велика актриса!🔥 "; "❤️низкий низький уклін Аді Роговцевій!"; "Ада молодіє!😍 "; "Який чудовий вірш, а ви просто прекрасні 🔥 😍 "; "Яке гарне фото, 🙌 👏"; "Обожнюю Аду Роговцеву❤️❤️❤️ і Дзизьо красень".
Нагадаємо, що повністю сивий Dzidzio приголомшив видом після розлучення зі Slavia
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