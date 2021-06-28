Співак Dzidzio (Михайло Хома), одягнений з голочки, викликав фурор несподіваним фото

Як відомо, нещодавно 37-річний артист розлучився зі своєю дружиною Ярославою, співачкою Slavia, після двадцяти років стосунків. Зараз, ставши холостяком, Хома кинувся з головою в роботу, пробуючи себе в кіноіндустрії.

У своєму новому пості в Instagram артист опублікував свіже фото, на якому постав з легендою театру і кіно 83-річною Адою Роговцевою на задньому сидінні автомобіля, передає Politeka.net. Михайло обійняв актрису за плечі, обидва вони тепло посміхалися.

Dzidzio разом із Роговцевою брали участь у зйомках нового українського фільму "Де гроші", заключні кадри якого відзняли всього кілька днів тому.

У підписі Хома розчулився та поділився віршем:

"Як добре, що ми зустрілись

З тобою в цьому житті.

Кіножиття прожили,

Хвилини золоті.

Хтось так красиво придумав,

Сценарій написав,

На мене, та на тебе я

Ціле життя чекав!!!

А ти така, а ти така,

Така сама як я.

І все твоє, моє життя -

КІНОКОМЕДІЯ!!! #ДеГроші"

Користувачі кинулися коментувати побачене:

"Гарненькі🔥 🔥"; "велика актриса!🔥 "; "❤️низкий низький уклін Аді Роговцевій!"; "Ада молодіє!😍 "; "Який чудовий вірш, а ви просто прекрасні 🔥 😍 "; "Яке гарне фото, 🙌 👏"; "Обожнюю Аду Роговцеву❤️❤️❤️ і Дзизьо красень".

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