Дзідзьо продовжує зніматися у своїй новій картині

Як повідомляє Politeka.net, знімальна група відзняла половину фільму-комедії "Де гроші", де Дзідзьо одночасно і режисер, і головний герой. Фільм знімається в Києві на кіностудії імені Олександра Довженка та у Львові за підтримки Державного агентства з питань кіно.

Останнім часом артист частенько публікує кадри зі знімального майданчика в своєму Instagram.

Фото було зроблено біля цегляного будинку, більше схожого на особняк. На ньому можна побачити Дзідзьо, одягненого в чорний діловий костюм-трійку. Наряд доповнюють біла сорочка з рюшами і краватка-метелик. Виглядає артист дуже щасливим і діловим.

По прибуттю на знімальний майданчик Дзідзьо очікував срприз - його команда взяла на прокат чорний Rolls Royce. Він вже встиг прокататися на автомобілі по місту і насолоджувався видами, які відкрилися з вікон машини.

Шанувальники оцінили люксовий транспорт "крутого та ділового хлопця" і повідомили про це в комметаріях. Деякі порівняли знімок зі сцени популярного шоу "Холостяк".

"А що Каділак вже на пенцію відправив?", "Неймовірна краса дуже красиво", "Краще для кращих", "Виглядає як епізод з Холостяка", "Я тепер крутий чувак, у мене новий кадилак", "Дзідзьо ти як завжди чарівний", - пишуть в мережі.

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