Дзидзьо продолжает сниматься в своей новой картине

Как сообщает Politeka.net, съемочная группа отсняла половину фильма – комедии "Где деньги", где Дзидзьо одновременно и режиссер, и главный герой. Фильм снимается в Киеве на киностудии имени Александра Довженко и во Львове при поддержке Государственного агентства по вопросам кино.

В последнее время артист частенько публикует кадры со сьемочной площадки в своем Instagram.

Фото было сделано у кирпичного дома, больше похожего на особняк. На нем можно увидеть Дзидзьо, одетого в черный деловой костюм-тройку. Наряд дополняют белая рубашка с рюшами и галстук-бабочка. Выглядит артист очень счастливым и деловым.

По прибытию на сьемочную площадку Дзидзьо ожидал срприз – его команда взяла на прокат черный Rolls Royce. Он уже успел прокататься на автомобиле по городу и наслаждался видами, которые открылись из окон машины.

Поклонники оценили люксовый транспорт "крутого и делового парня" и сообщили об этом в комметариях. Некоторые сравнили снимок со сцены популярного шоу "Холостяк".

"А что кадилак уже на пенцию отправил?", "Невероятная красота очень красиво", "Лучшее для лучших", "Выглядит как эпизод из Холостяка", "Я теперь крутой чувак, у меня новый Кадиллак", "Дзидзьо ты как всегда неотразим", - пишут в сети.

Напомним, что полностью седой Dzidzio ошеломил видом после развода со Slavia.

Также Politeka писала, что Дзидзьо поделился уникальным фото с отцом, которого нет в живых.

Как Politeka сообщала, что бывшая жена Дзидзьо Slavia в платье с необычным верхом произвела фурор в Сети.