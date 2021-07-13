Відома українська співачка SLAVIA (Ярослава Хома), колишня дружина Дзідзьо (Михайла), показала свій ритуал краси

Як пише Politeka.net, Ярослава і Михайло цього року оголосили про розставання і розлучилися. Красуня ще в шлюбі почала займатися творчістю, хоча це і не подобалося Дзідзьо. Красуня і зараз не зупиняється, незважаючи на розлучення, а також активно веде соціальні мережі.

На нових кадрах, які Ярослава опублікувала в Instagram, красуня була без одягу і білизни. Дівчина знімала себе по бюст, щоб нічого не засвітити. Красуня почала розповідати про секрети краси:

"Всім доброго ранку. Хочу показати свій ритуал краси, не щоденний, але... На вологе обличчя я роблю ось такий масаж по масажних лініях. Досить сильно масажую, а ще у мене є водичка "Юзя", яку я привезла з Трускавця. Я беру її на долоньку і втираю".

"У тебе є свої ритуали краси. Подітися. Якщо мені сподобається-розповім в всторис і зазначу тебе", - написала під кадрами Ярослава.

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