Відома співачка Slavia порадувала шанувальників пікантним фото і заговорила про зміни в житті

Як повідомляє Politeka.net, колишня дружина Дзідзьо, починаюча співачка Slavia (Ярослава Хома), часто радує публіку яскравими публікаціями в своєму Instagram. Так, нещодавно у своєму мікроблозі Зоряна красуня поділилася яскравим кадром, а в підписі до нього заговорила про ролі жінки і про те, як захотіла змінити своє життя.

На новому фото Ярослава відображена в цікавій "театральній" локації, вона красиво позує, закинувши руки за голову. Перед камерою артистка з'явилася в стильному образі – на ній короткі джинсові шорти і тонка Бежева кофтинка, яка оголює плоский животик.

У підписі до фотографії Slavia написала: "У якийсь момент я зрозуміла, що заплуталася, і так, як жила до цього - більше не можу. Як героїня фільму "є молитися любити" я почала шукати себе і вчителів. Жінка це "сто облич і тисяча ролей", і часом примірявши одну роль ми так вживаємося в неї, що вона як би стає нашої суті. І тоді ми втрачаємо рівновагу, гармонію. Для когось це роль жінки і мамки (або няньки), для когось це роль бізнес-леді, для когось коханки, для когось дочки... ця одна роль сковує, і ніби маска приростає до життя".

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