Відома співачка Slavia порадувала шанувальників пікантним фото і заговорила про зміни в житті
Як повідомляє Politeka.net, колишня дружина Дзідзьо, починаюча співачка Slavia (Ярослава Хома), часто радує публіку яскравими публікаціями в своєму Instagram. Так, нещодавно у своєму мікроблозі Зоряна красуня поділилася яскравим кадром, а в підписі до нього заговорила про ролі жінки і про те, як захотіла змінити своє життя.
На новому фото Ярослава відображена в цікавій "театральній" локації, вона красиво позує, закинувши руки за голову. Перед камерою артистка з'явилася в стильному образі – на ній короткі джинсові шорти і тонка Бежева кофтинка, яка оголює плоский животик.
Єдиного сина Софії Ротару потрясла непоправна втрата: "Світла пам'ять..."
Обірвалося життя відомого співака, розкрита причина трагедії: "Боляче навіть думати..."
Осадча дала урок, як з бридкого каченяти перетворитися на лебедя: кадри "до" і "після"
Спека до +35 продовжить терзати українців, але в частині областей пройдуть дощі: кому буде легше
Ектор Хіменес-Браво, який отримав український паспорт, підсів на гречку і котлети: "це дуже добре"
У підписі до фотографії Slavia написала: "У якийсь момент я зрозуміла, що заплуталася, і так, як жила до цього - більше не можу. Як героїня фільму "є молитися любити" я почала шукати себе і вчителів. Жінка це "сто облич і тисяча ролей", і часом примірявши одну роль ми так вживаємося в неї, що вона як би стає нашої суті. І тоді ми втрачаємо рівновагу, гармонію. Для когось це роль жінки і мамки (або няньки), для когось це роль бізнес-леді, для когось коханки, для когось дочки... ця одна роль сковує, і ніби маска приростає до життя".
Нагадаємо, Slavia після розлучення з Dzidzio з'явилася з двома красенями у формі: "Розкриваю секрет...".
Як повідомляла Politeka, Ексдружина Дзідзьо після розлучення звернулася до шанувальників: "Допоможіть...".
Також Politeka писала, що Колишня дружина Дзідзьо Slavia блиснула розкішною фігурою в басейні: "Вільна".