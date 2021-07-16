Известная певица Slavia порадовала поклонников пикантным фото и заговорила об изменениях в жизни
Как сообщает Politeka.net, бывшая жена Дзидзьо, начинающая певица Slavia (Ярослава Хома), часто радует публику яркими публикациями в своем Instagram. Так, недавно в своем микроблоге звездная красотка поделилась ярким кадром, а в подписи к нему заговорила о ролях женщины и о том, как захотела изменить свою жизнь.
На новом фото Ярослава запечатлена в интересной "театральной" локации, она красиво позирует, закинув руки за голову. Перед камерой артистка появилась в стильном образе – на ней короткие джинсовые шорты и тонкая бежевая кофточка, которая оголяет плоский животик.
Единственного сына Софии Ротару потрясла невосполнимая потеря: "Светлая память..."
Ушла из жизни актриса-красотка, которая запомнилась драматическими ролями: «Тело обнаружил ее…»
Покалеченная Елена Кравец показала, как теперь выглядит ее нога: "Художник"
Взрыв прогремел посреди улицы в Каменце-Подольском, среди пострадавших ребенок: подробности и фото с места ЧП
Эктор Хименес-Браво, получивший украинский паспорт, подсел на гречку и котлеты: "Это очень хорошо"
В подписи к фотографии Slavia написала: "В какой-то момент я поняла, что запуталась, и так, как жила до этого – больше не могу. Как героиня фильма «Есть молиться любить» я начала искать себя и учителей. Женщина это «сто лиц и тысяча ролей», и порой примерив одну роль мы так вживаемся в нее, что она как бы становится нашей сути. И тогда мы теряем равновесие, гармонию. Для кого-то это роль женщины и мамки (или няни), для кого-то это роль бизнес-леди, для кого-то любовницы, для кого-то дочери… Эта одна роль сковывает, и будто маска прирастает к жизни".
Напомним, Slavia после развода с Dzidzio появилась с двумя красавцами в форме: "Раскрываю секрет...".
Как сообщала Politeka, Экс-жена Дзидзьо после развода обратилась к поклонникам: "Помогите...".
Также Politeka писала, что Бывшая жена Дзидзьо Slavia сверкнула роскошной фигурой в бассейне: "Свободная".