Экс-ведущая "Ревизора" Ольга Фреймут, поучила украинцев этикету на примере случайного прохожего
Так, 39-летняя звезда опубликовала свежее "сториз" у себя в Инстаграм, отчитав прохожего за его внешний вид, передает Politeka.net.
Похоже, что Фреймут во вемя поездки в авто сфотографировала мужчину, который шел по тротуару. Внимание телеведущей привлекло, что мужчина решил не надевать ничего на верхнюю часть тела.
Фреймут, которая любит учить украинцев нормам этикета, не упустила случая указать на ошибку. И если ранее в своих уроках Она снимала в основном себя, то сейчас, похоже, героем уроков от Фреймут может стать любой.
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"Ходить обнаженным по городу? Нет! Нет! Нет! Мужчины, представьте, что мы, женщны тоже начнем так прогуливаться. Ошибка", - написала она.
Правда конкретный мужчина скорее всего и не узнает о своей ошибке, если конечно не является фолловером Фреймут.
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