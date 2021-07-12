Телеведущая, звезда "Танцев со звездами" Ольга Фреймут показала, как зажигает с мужем на выходных

Как передает Politeka.net, Фреймут счастлива в браке с генеральным продюсером «Нового канала» Владимиром Локотко. В 2016 году Ольга родила любимому сына, а через год подарила дочку. Также Фреймут воспитывает дочку Злату, которую родила в отношениях с британцем.

Сдержанная Фреймут редко делится подробностями о своей личной жизни, но иногда балует поклонников фото или видео с семейных праздников. В этот раз Фреймут показала, как развлекается с любимым мужем. Занятие оказалось очень непривычным для строгой Фреймут. Она отдала предпочтение экстремальным развлечениям в виде водного мотоцикла. Ольга сидела спереди, а муж примостился за ней.

«Мы поехали на drink», - подписала сторис Фреймут.

Стоит отметить, что выглядела телеведущая на все 100%. Ее волосы были распущены, а на лице сияла улыбка.

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