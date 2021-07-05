Відома українська ведуча Оля Фреймут поскаржилася на проблеми після відпустки і показала, як з ними справляється

Не так давно знаменитість літала відпочивати в Грецію з сім'єю. Фреймут із захопленням розповідала про відпочинок в цій країні, підкреслюючи, як їй там подобається. Однак, як з'ясувалося, по прильоту в Україну у неї виникли проблеми. Про це ведуча розповіла у своєму Instagram, пише Politeka.net.

Так, Фреймут зізналася, що пляжний відпочинок погано вплинув на її шкіру.

"Повернулася з відпустки – а шкіра після сонечка і перельотів зовсім зів'яла. Але мене врятували", - розповіла Оля.

На підтвердження своїх слів вона поділилася кадрами з салону краси, де косметолог допомогла їй позбутися негативних наслідків відпочинку. Фреймут показала себе під час б'юті-процедур, за допомогою яких її шкірі повернули гарний вигляд.

"Косметолог Варвара - фея. Вона виліпила мені обличчя, ніби Мікеланджело", - похвалилася Фреймут.

Ведуча також показала себе після процедури з посвіжілим обличчям без будь-якої косметики.

Нагадаємо, Фреймут випендрилася застіллям на своїй терасі з ікрою і срібними приладами.

Як повідомляла Politeka, Фреймут після провалу на "Танцях з зірками" знову повернулася до занять.

Також Politeka писала, що Оля Фреймут в тонкому боді показала, що для неї ідеальне життя.