Известная украинская ведущая Оля Фреймут пожаловалась на проблемы после отпуска и показала, как с ними справляется

Не так давно знаменитость летала отдыхать в Грецию с семьей. Фреймут с восторгом рассказывала об отдыхе в этой стране, подчеркивая, как ей там нравится. Однако, как выяснилось, по прилету в Украину у нее возникли проблемы. Об этом ведущая рассказала в своем Инстаграм, пишет Politeka.net.

Так, Фреймут призналась, что пляжный отдых плохо повлиял на ее кожу.

«Вернулась из отпуска – а кожа после солнышка и перелетов совсем завяла. Но меня спасли», - рассказала Оля.

В подтверждение своих слов она поделилась кадрами из салона красоты, где косметолог помогла ей избавиться от негативных последствий отдыха. Фреймут показала себя во время бьюти-процедур, при помощи которых ее коже вернули красивый вид.

«Косметолог Варвара – фея. Она вылепила мне лицо, будто Микеланджело», - похвасталась Фреймут.

Ведущая также показала себя после процедуры с посвежевшим лицом без какой-либо косметики.

Напомним, Фреймут выпендрилась застольем на своей террасе с икрой и серебряными приборами.

Как сообщала Politeka, Фреймут после провала на «Танцях з зірками» вновь вернулась к занятиям.

Также Politeka писала, что Оля Фреймут в тонком боди показала, что для нее идеальная жизнь.